Пожар произошел ночью в здании военкомата Люберец

сегодня в 11:52

В одном из помещений выбило стекла, вверх по фасаду протянулись следы от огня. На фото видно, что фасад сильно закопчен.

Возгорание потушили в 4 часа утра в понедельник. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в 24-этажном доме на севере Москвы произошел пожар. В подъезде со второго по 18-й этаж загорелся электрокабель.

