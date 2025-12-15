Пожар произошел ночью в здании военкомата Люберец
Фото - © Медиасток.рф
На третьем этаже здания военкомата Люберец минувшей ночью произошло возгорание, сообщает «Осторожно, Москва».
В одном из помещений выбило стекла, вверх по фасаду протянулись следы от огня. На фото видно, что фасад сильно закопчен.
Возгорание потушили в 4 часа утра в понедельник. Причины ЧП устанавливаются.
Ранее в 24-этажном доме на севере Москвы произошел пожар. В подъезде со второго по 18-й этаж загорелся электрокабель.
