сегодня в 07:56

Пожар произошел на мусоросортировочном центре в Люберцах

Загорелся мусор на мусоросортировочном центре (ООО Трансклинниг) в Проектируемом проезде в Люберцах, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о пожаре поступил от очевидца в 01:44 в пятницу. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение. В 01:57 ранг пожара повысили до 1 БИС.

На тушение выехали 45 человек и 19 единиц техники, от МЧС — 16 человек и 6 единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 23 пожара. Их тушили 203 человека и 58 единиц техники.

