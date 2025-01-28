Пожар на территории предприятия в Солнечногорске начался в котельной Происшествия 28 января 2025 10:27 Фото - © МЧС Московской области

Пожар вспыхнул в помещении котельной, расположенной на территории предприятия по производству и фасовке утеплителя в деревне Пешково Солнечногорска, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Сообщение о возгорании поступило около 8:00 вторника. На месте пожара работают специалисты экстренных служб. Солнечногорская городская прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара. По факту случившегося началась процессуальная проверка. Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлен вспыхнувший объект. Здание полыхает, вверх поднимается клубы густого черного дыма.