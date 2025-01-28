Пожар на территории предприятия в Солнечногорске начался в котельной
Фото - © МЧС Московской области
Пожар вспыхнул в помещении котельной, расположенной на территории предприятия по производству и фасовке утеплителя в деревне Пешково Солнечногорска, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Сообщение о возгорании поступило около 8:00 вторника. На месте пожара работают специалисты экстренных служб.
Солнечногорская городская прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара. По факту случившегося началась процессуальная проверка.
Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлен вспыхнувший объект. Здание полыхает, вверх поднимается клубы густого черного дыма.