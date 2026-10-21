Пожар на Путилковском шоссе в Красногорске обошелся без пострадавших

Люди не пострадали при пожаре в автосервисе и соседней бытовке на Путилковском шоссе в Красногорске. Открытое горение на площади 290 квадратных метров ликвидировали в 8:30, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сообщение о пожаре в складском помещении на Путилковском шоссе в Красногорске поступило около 7:40. На место направили шесть пожарных расчетов пожарной части № 4 Красногорска.

Огонь охватил автосервис и расположенную рядом бытовку. К 8:30 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 290 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте продолжают устранять последствия пожара: проводят проливку и разбирают завалы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.