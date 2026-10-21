Москва заняла первое место среди регионов по развитию экономики замкнутого цикла

Москва второй раз заняла первое место сводном рейтинге регионов России по развитию экономики замкнутого цикла экспертно-аналитической платформы «Инфрагрин». Результаты исследования представили в докладе «Регионы и города России 2026: циркулярность, биоразнообразие и адаптация» в столице, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Для Москвы экономика замкнутого цикла — это прежде всего эффективное использование ресурсов в городском хозяйстве: меньше потерь, более долгий срок службы активов и больше материалов, возвращенных в повторный хозяйственный оборот. То, что столица вновь лидирует в рейтинге, который теперь учитывает не только текущие результаты, но и их динамику за последние годы, говорит не о разовом результате, а о системной работе Правительства Москвы в этой сфере», — отметила Мария Багреева.

В новом издании рейтинга спектр исследуемых сфер существенно расширился: кроме экономики замкнутого цикла в него входят устойчивость городской среды, климатическая адаптация территорий, сервисная экономика, природный капитал и экосистемы. Количество оцениваемых показателей увеличилось с 32 до 46, при этом по многим из них учитывалась динамика за три последних доступных года. Рейтинг опирается на данные отраслевых и экспертных партнеров проекта, среди которых НП «Совет рынка», ДОМ.РФ, «Эксперт РА», а также на официальную статистику.

Показатели рейтинга объединили в три направления оценки: «Альтернативная мобильность и здоровая среда»; «Снижение воздействия на экосистемы и их восстановление»; «Управление отходами и ресурсами».

Кроме первого места в общем зачете, Москва стала лидером по направлениям «Альтернативная мобильность и здоровая среда» и «Управление отходами и ресурсами».

Столица последовательно применяет комплексный подход в эффективном управлении ресурсами городского хозяйства. Так, во время капремонта МКД их энергоэффективность повышается, а дома в рамках программы реновации возводят с классом энергоэффективности не ниже В. Кроме того, в столице работает автоматизированная информационная система «ОССиГ», упрощающая вывоз стройотходов, грунта и сноса, а также усиливающая контроль за их перемещением. Функционирует система раздельного сбора ТКО, а очистные сооружения модернизируются. Сервисы новой мобильности и городской экспорт интенсивно развиваются. В повседневной жизни экономику замкунтого цикла реализуют при помощи проекта «Экоточки Москвы» и сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru. Они помогают жителям Москвы давать вещам вторую жизнь.

Над ресурсной эффективностью Москва работает как в собственном хозяйстве, так и в партнерстве с городским бизнесом. Начиная с 2022 года столица в рамках федерального проекта «Производительность труда» помогает предприятиям внедрять бережливое производство.

«Экономика замкнутого цикла — это не только возврат материалов в оборот, но и предотвращение потерь там, где они возникают, то есть внутри производственных процессов. Когда предприятие сокращает брак, простои и избыточные запасы, оно тратит меньше материалов и энергии и образует меньше отходов», — пояснила Мария Багреева.

Она добавила, что для этого часто не требуется дополнительных затрат.

Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда АНО «Мосстратегия» помогают предприятиям столицы внедрять бережливые технологии. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в участниками федерального проекта стали 535 городских предприятий. Выработка на оптимизированных потоках выросла в среднем на 52%, запасы и незавершенное производство сократились на 32%, а время протекания процессов сократилось на 33%. Совокупный экономический эффект превышает 15 млрд рублей. Инструментам бережливого производства обучили более 5 тыс. сотрудников.

Дополнительную информацию об экономической жизни столицы можно найти в официальном канале комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.