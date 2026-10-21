В Красногорске обсудили поддержку малых технологических компаний

Представители власти, общественных организаций и бизнеса обсудили развитие малых технологических компаний и робототехники на форуме в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Форум «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики» прошел в рамках съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» и ассоциации «НП «ОПОРА». В нем участвовали представители власти, общественных организаций, подмосковные производители робототехники и предприниматели.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева назвала поддержку малых технологических компаний (МТК) и производителей роботов одним из основных направлений работы региона. Подмосковье предоставляет бизнесу имущественную и финансовую поддержку, в том числе налоговые льготы.

Предприятия, купившие роботов, получили право на инвестиционный налоговый вычет. Компании, вложившие в их приобретение не менее 50 млн рублей, могут воспользоваться льготой по налогу на имущество.

Производителям роботов доступны льготная аренда площадей в индустриальных парках и компенсация части затрат на аренду в частных индустриальных парках. При строительстве заводов по производству роботов можно возместить до 20% стоимости объекта капитального строительства, но не более 500 млн рублей.

Компании, включенные в реестр МТК с 1 января 2026 года, получат пониженную ставку региональной части налога на прибыль. При выручке до 1 млн рублей она составит 0%, от 1 до 300 млн рублей — 5%, от 300 млн до 2 млрд рублей — 15%. Льготы будут действовать до 1 января 2031 года.

По словам Зиновьевой, статус МТК в Подмосковье получили более 300 компаний. По итогам первого полугодия Московская область вошла в число регионов-лидеров по количеству МТК-поставщиков. Объем поставок подмосковных МТК составил 3,38 млрд рублей.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.