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Пожар на площади 1 тыс «квадратов» произошел в нежилом здании в Клину

В нежилом здании на улице Напруговская Дорога в Клину произошло возгорание, огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о пожаре поступил от очевидца в 02:16 в понедельник.

По прибытии первых пожарных было горение на площади 140 кв. м. В 02:50 установили ранг пожара № 2, в 03:42 его повысили до 1БИС.

В 04:20 пожарных удалось локализовать возгорание, а в 04:49 потушить открытое горение. В 06:01 специалисты ликвидировали последствия ЧП.

В результате возгорания нет погибших и пострадавших. В тушении огня участвовали 42 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС: 27 человек и 7 единиц техники.