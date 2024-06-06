Пожар на атакованном ВСУ нефтеперерабатывающем заводе локализован

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Пожарные локализовали пожар на НПЗ в Новошахтинске

Пожарные локализовали пожар на НПЗ в Новошахтинске Ростовской области, который возник после удара украинских беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее работы на предприятии были приостановлены из-за повторной атаки.

Ночью в четверг ВСУ нанесли удар и по нефтебазе в Старом Осколе Белгородской области.