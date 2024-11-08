Пожаловавшийся на обрушение фронта генерал ВСУ внезапно заболел и уволился

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который недавно заявил о «посыпавшемся» украинском фронте, уволился со службы по состоянию здоровья. Сейчас военачальник лечится в больнице, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пост Марченко в соцсетях.

По словам генерала, увольнение из армии — «самое трудное решение», которое ему приходилось принимать. Тем не менее Марченко признался, что его физическое состояние подорвано.

Дмитрий Марченко возглавлял оборону города Николаев на юге Украины, утверждают журналисты.

В конце октября генерал заявил, что украинский фронт в Донбассе «посыпался». Марченко называл три причины такого исхода: дефицит оружия и боеприпасов, отсутствие новобранцев и усталость украинских военных, а также «разбалансирование управления» в ВСУ.