Потолок рухнул на трех школьниц в туалете школы в Самарской области

Под Самарой в одной из школ на трех девочек рухнул потолок, их увезли в больницу

В Самарской области в одной из школ в туалете на трех школьниц обрушился потолок. Девочки сняли видео последствий происшествия, которое попало в Сеть, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что обрушилось потолочное перекрытие над туалетными кабинками. На одном из роликов школьница эмоционально кому-то рассказывает, что обломки потолка попали ей по голове.

Известно, что школьниц госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Медики обследуют юных пациенток, в настоящее время их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Все обстоятельства случившегося устанавливают компетентные органы.