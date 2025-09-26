Потолок 5-звездочного отеля рухнул на голову туристам в Турции
В 5-звездочном отеле Transatlantik Hotel & SPA, который находится в турецком городе Гейнюк, произошел ужасный инцидент. Потолок ресторана обрушился прямо гостям на голову, сообщает Mash.
По предварительной информации, обрушение потолка произошло, когда гости отеля завтракали в ресторане. Большинство постояльцев — россияне.
На данный момент о пострадавших ничего не известно. Потолок мог обрушиться из-за слишком высокой влажности.
Ранее в районе Демре провинции Анталья в Турции прогремел мощный взрыв. Им была разрушена значительная часть складских помещений на рынке.
