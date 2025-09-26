сегодня в 11:10

Потолок 5-звездочного отеля рухнул на голову туристам в Турции

В 5-звездочном отеле Transatlantik Hotel & SPA, который находится в турецком городе Гейнюк, произошел ужасный инцидент. Потолок ресторана обрушился прямо гостям на голову, сообщает Mash .

По предварительной информации, обрушение потолка произошло, когда гости отеля завтракали в ресторане. Большинство постояльцев — россияне.

На данный момент о пострадавших ничего не известно. Потолок мог обрушиться из-за слишком высокой влажности.

Ранее в районе Демре провинции Анталья в Турции прогремел мощный взрыв. Им была разрушена значительная часть складских помещений на рынке.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.