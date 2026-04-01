Потерпевший крушение в Крыму самолет Ан-26 врезался в скалу

Военно-транспортный самолет Ан-26, который потерпел крушение в Крыму, врезался в скалу, сообщает ТАСС.

Как сообщили в Минобороны РФ, при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму погибли 29 человек.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за технической неисправности.

Ранее сообщалось, что над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26.

Также сообщалось, что поражающего воздействия по самолету не было.

