Потерпевший крушение в Крыму самолет Ан-26 врезался в скалу
Военно-транспортный самолет Ан-26, который потерпел крушение в Крыму, врезался в скалу, сообщает ТАСС.
Как сообщили в Минобороны РФ, при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму погибли 29 человек.
По предварительной информации, катастрофа произошла из-за технической неисправности.
Ранее сообщалось, что над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26.
Также сообщалось, что поражающего воздействия по самолету не было.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.