сегодня в 17:54

Потерявший управление танкер с нефтью дрейфует у берегов Германии

Нефтяной танкер «Эвентин» под флагом Панамы потерял управление и дрейфует в Балтийском море, он находятся у берегов немецкого острова Рюген, сообщает URA.ru .

Как пишет издание FAZ, опасности для окружающей среды пока нет.

Длина танкера — 274 м. Он шел из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид (Египет). Экипаж находится на борту.

Корабль планируют отбуксировать в порт, чтобы провести расследование причин случившегося. Почему танкер потерял управление, пока неизвестно.

По данным от службы чрезвычайных ситуаций, «Эвентин» перевозил около 99 тыс. тонн нефти.