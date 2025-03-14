Потерявшаяся пенсионерка двое суток ела снег в лесах Новгородской области

Пожилая женщина, которая заблудилась в лесах Новгородской области, была вынуждена два дня питаться исключительно снегом. От смерти 70-летнюю пенсионерку спасла собака по кличке Жуля, сообщает Baza .

8 марта бабушка пошла на прогулку со своей собакой Жулей и не вернулась. Утром 10 марта начались поиски с участием полиции, спасателей и волонтеров, однако из-за минусовой температуры, снега в лесу и отсутствия сотовой связи они оказались безрезультатными. С момента пропажи пенсионерки прошло уже более суток.

Поисковики-добровольцы, отправившиеся на поиски пожилой женщины, преодолели более 56 км и в тот же вечер обнаружили женщину с собакой. Волонтеры вызвали транспорт, а пока ожидали его прибытия, разожгли костер, чтобы согреть бабушку и ее четвероногого спутника.

По словам женщины, без Жули она бы не выжила: собака согревала ее по ночам и будила, чтобы хозяйка ничего себе не отморозила. В настоящее время пенсионерка находится дома.