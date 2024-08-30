Потасовка с жуткими криками произошла в жилом комплексе Подмосковья

Жильцы дома ЖК «Люберецкий» запечатлели потасовку, которая произошла на балконе с участием двух мужчин, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Видео странных событий было опубликовано в Сети. На кадрах запечатлели двух мужчин. Один из них издавал жуткие крики, а второй обхватил его сзади.

Судя по кадрам, он пытался удержать кричащего от каких-либо опрометчивых действий. Затем между ними произошла потасовка. На звуки борьбы выбежали другие жильцы. Они разняли мужчин.

Как отметили очевидцы, у одного из участников потасовки в руках был нож. Мужчину задержала полиция.