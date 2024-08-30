Потасовка с жуткими криками произошла в жилом комплексе Подмосковья
«МК»: кричащий с балкона мужчина напугал жителей ЖК в Подмосковье
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Жильцы дома ЖК «Люберецкий» запечатлели потасовку, которая произошла на балконе с участием двух мужчин, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Видео странных событий было опубликовано в Сети. На кадрах запечатлели двух мужчин. Один из них издавал жуткие крики, а второй обхватил его сзади.
Судя по кадрам, он пытался удержать кричащего от каких-либо опрометчивых действий. Затем между ними произошла потасовка. На звуки борьбы выбежали другие жильцы. Они разняли мужчин.
Как отметили очевидцы, у одного из участников потасовки в руках был нож. Мужчину задержала полиция.