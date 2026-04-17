Пострадавший в ДТП барнаулец требует компенсацию на лечение

Житель Алтайского края Виталий Букаев, тяжело пострадавший в ДТП в декабре 2023 года, добивается через суд компенсации на лечение. Осужденный водитель грузовика избежал заключения, сообщает kp.ru .

Авария произошла 28 декабря 2023 года на трассе из Новосибирска в Междуреченск. В легковой автомобиль, в котором ехал Виталий с другом, врезался грузовик Foton, выехавший на встречную полосу. Друг мужчины погиб, сам он получил тяжелые травмы и стал инвалидом.

После ДТП Виталий перенес несколько операций и продолжает дорогостоящую реабилитацию. Врачи восстанавливают зрение, челюсть, губы и речь. В 2024 году суд признал водителя виновным, однако тот подписал военный контракт и избежал колонии. Компенсацию пострадавший не получил.

«Долгое время я не подавал в суд на компенсацию… Срок исковой давности подходит к концу, и теперь мне необходимо действовать», — рассказал Букаев.

По его словам, грузовик принадлежал работодателю водителя. В суде мужчина намерен доказать наличие трудовых отношений, чтобы часть выплат взыскать с собственника машины.

24 апреля Букаев планирует консультации в Москве по поводу новых операций на челюсти, небе и носе. Впереди также лечение зубов и занятия с логопедом. Реабилитацию можно пройти по квоте, но ожидание занимает много времени.

