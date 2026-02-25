Пострадавший при взрыве у Савеловского вокзала находится в тяжелом состоянии

Один из сотрудников ГАИ, которые пострадали при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Mash .

Мужчина получил осколочные ранения ног и тела, баротравму легких. Также у него сломана нога, а еще полицейский потерял много крови.

Пострадавшему понадобилась операция. Медики достали крупные осколки, остальное хирургическое вмешательство запланировано на время, когда мужчине станет лучше.

Второй полицейский, который был ранен при подрыве машины, уже восстанавливается и идет на поправку.

В ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала к работникам ГАИ УВД по СВАО Москвы, сидящим в служебной машине, подошел мужчина. Затем раздался взрыв. В результате один полицейский погиб, еще двое получили ранения.

В четверг состоятся похороны погибшего сотрудника. Они пройдут у него на родине, в Белгороде. У полицейского осталась жена и двое детей.

