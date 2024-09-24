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Пострадавшие в ДТП с замминистра туризма Нижегородской области доставлены в больницу

Двое пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина, были эвакуированы в Нижегородскую областную больницу имени Семашко. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения, пишет pravda-nn.ru.

По данным ведомства, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, однако их текущее состояние не уточняется.

Напомним, трагическое ДТП произошло 20 сентября на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Йошкар-Ола. В результате столкновения двух автомобилей, один из которых впоследствии загорелся, погибли водитель и пассажир отечественного транспортного средства. Среди погибших оказалась Галина Галкина, возвращавшаяся из командировки.

За рулем второго автомобиля находились водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. Они были доставлены в медицинское учреждение с травмами.