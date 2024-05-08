Пострадавшие при ударе ВСУ по Луганску находятся в состоянии средней тяжести

Жизни раненых при обстреле луганской нефтебазы ничего не угрожает

Жизни пятерых раненых при обстреле луганской нефтебазы ничего не угрожает, пишет RT со ссылкой на Минздрав республики.

«В интенсивной терапии никто не нуждается. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь», — сказала министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара по Луганску пострадали пять сотрудников предприятия.

По словам главы региона, ВСУ могли атаковать город новыми ракетами американского производства ATACAMS.