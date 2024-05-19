Турецких альпинистов направили на поиски вертолета Раиси

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Турция отправила 32 спасателей на помощь в поиске президента Ирана

Турция отправила 32 спасателей на помощь в поиске упавшего в горах вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, пишет «Известия» со ссылкой на издание Haber.

В Иран вылетели «32 наших альпиниста из числа спасателей и шесть транспортных средств», — указано в публикации

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что с «беспокойством следит за ситуацией».

Россия также заявила о готовности оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследованию причин произошедшего инцидента.

Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем. Поиски борта пока ни к чему не привели.