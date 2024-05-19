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Площадь горения управы в Москве составила 800 кв метров

В Москве горела управа района Соколиная гора
Происшествия
В Москве горела управа района Соколиная гора

Фото - © В Москве горела управа района Соколиная гора/МЧС России

В Москве горело здание управы района Соколиная гора, пишет Telegram-канал «360».

«Из здания эвакуировали пять человек. Огонь охватил мебель и внутреннюю отделку здания, затем распространился по перекрытиям и перекинулся на кровлю», сказано в сообщении канала со ссылкой на источник.

Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Пожарные ликвидируют возгорание.

О пострадавших ничего не сообщается.