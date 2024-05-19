Площадь горения управы в Москве составила 800 кв метров
В Москве горела управа района Соколиная гора
Фото - © В Москве горела управа района Соколиная гора/МЧС России
В Москве горело здание управы района Соколиная гора, пишет Telegram-канал «360».
«Из здания эвакуировали пять человек. Огонь охватил мебель и внутреннюю отделку здания, затем распространился по перекрытиям и перекинулся на кровлю», сказано в сообщении канала со ссылкой на источник.
Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Пожарные ликвидируют возгорание.
О пострадавших ничего не сообщается.