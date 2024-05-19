Tasnim: место крушение вертолета Раисии установлено

сегодня в 22:24

«Поступал сигнал с борта и мобильного телефона одного из членов экипажа. В этот район направляются вооруженные силы», — говорится в сообщении со ссылкой на агентство Tasnim со ссылкой на командующего провинции Восточный Азербайджан.

Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем.

Сообщалось об обнаружении вертолета президента, но эта и информация опровергалась.