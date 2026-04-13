Пострадавшему от взрыва петарды в Орехово-Зуеве подростку оказывают необходую медпомощь

Ребенок, получивший травму в результате взрыва петарды в Орехово-Зуеве, находится под наблюдением специалистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуевский.

Инцидент произошел 12 апреля около 18:45 вблизи средней школы № 4 на улице Бугрова в Орехово-Зуеве. По предварительным данным, подросток вместе с товарищем решил запустить пиротехническое изделие. В момент поджога петарда сработала в руках у школьника.

Очевидцы происшествия доставили пострадавшего в приемное отделение Орехово-Зуевской больницы. У подростка зафиксирована травма обеих кистей рук. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Ребенка перевели в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Родителям напоминают, что даже небольшие петарды при неосторожном обращении могут нанести серьезные травмы. Контролируйте, что носят с собой дети, и объясняйте им правила безопасности.

