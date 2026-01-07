Пострадавшая при крушении аэролодки в Карелии рассказала о странностях водителя

После крушения аэролодки в Карелии одна из пассажирок сообщила РЕН ТВ , что поведение управляющего судном было крайне странным. По ее словам, все пассажиры лодки получили травмы и кровоподтеки.

По словам туристки, она, ее сестра и племянница собирались посетить остров Кижи. Изначально поломка автобуса сорвала их планы, и им пришлось вернуться к аэролодке, так как альтернативу организовать не смогли.

Женщины сочли поведение водителя ненормальным. Он не выглядел пьяным, однако вел судно крайне нестандартно, отклоняясь от намеченного курса.

«Водитель почему-то, вместо того чтобы тормозить, нажал на газ, и мы улетели. Там остров какой-то маленький такой, небольшая деревня», — поделилась она.

По словам женщины, она и ее близкие родственницы получили многочисленные ушибы. Травмы также получили другие пассажиры, включая самого водителя аэролодки. Как утверждает пострадавшая, на борту судна находилось шесть человек.

Ранее сообщалось, в Карелии при опрокидывании аэролодки травмы получили четыре человека. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются правоохранительные органы.

