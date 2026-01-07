сегодня в 10:37

В Карелии опрокинулось судно на воздушной подушке с туристами из Петербурга

Лодка с путешественниками на борту перевернулась на Онежском озере в Республике Карелии. Травмированы четыре человека, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Из-за инцидента организована проверка по статье 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Инцидент произошел 6 января на Онежском озере.

На борту маломерного судна были судоводитель и трое приезжих из Санкт-Петербурга — две девушки, один мужчина. У судна оторвался трос газа, оно наехало на береговую линию и перевернулось.

Мужчина, управлявший судном, и пассажиры травмировались. Им оказали медпомощь. Правоохранители проводят нужные проверки.

