Пострадали птицы: на Кубани и в Севастополе случились новые выбросы мазута
Фото - © РИА Новости
В районе побережий Краснодарского края и Севастополя зафиксированы новые случаи загрязнения мазутом. Соответствующие видео сняли блогеры и волонтеры, сообщает «Осторожно, новости».
Авторы роликов показали, что наблюдаются повторные случаи обнаружения птиц, пострадавших от нефтепродуктов на береговой линии. Несколько полностью покрытых мазутом птиц с открытыми клювами нашли в прибрежной зоне.
Блогер из Анапы Юрий Озаровский показал свежие выбросы мазута на берег. По его словам, у кромки воды также присутствует резкий запах нефтепродуктов. Наибольшая концентрация мазута, по его данным, отмечена в Анапской бухте, но, несмотря на это, люди все равно продолжают купаться в море.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев также подтвердил факт появления выбросов мазута на побережье города, отметив обнаружение отдельных загрязненных участков, но подчеркнув отсутствие масштабного загрязнения.
Волонтеры штаба «Дельфины», занимающиеся очисткой береговой линии в поселке Волна Краснодарского края, накануне сообщили об увеличении объема выбросов мазута. Они также сообщили о повторном обнаружении птиц, пострадавших от нефтяного загрязнения. За три дня волонтерами было собрано 167 мешков мазута.
