Пострадали 7 человек: 19-летний учащийся устроил поножовщину в польской школе

В школе польской Остроленки учащийся напал с ножом на людей. Среди раненых есть ученики и преподаватель, сообщает «Вечерняя Москва» .

Радиостанция RMF FM сообщила о нападении 7 октября. По ее данным, пострадали как минимум семь человек. Двое получили тяжелые ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшему 19 лет, он учится в этом заведении. Юноша ранил ножом других молодых людей. После нападения его задержали.

Большинство пострадавших — учащиеся школы. Среди раненых также есть преподаватель.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.