Пострадали 7 человек: 19-летний учащийся устроил поножовщину в польской школе
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В школе польской Остроленки учащийся напал с ножом на людей. Среди раненых есть ученики и преподаватель, сообщает «Вечерняя Москва».
Радиостанция RMF FM сообщила о нападении 7 октября. По ее данным, пострадали как минимум семь человек. Двое получили тяжелые ранения и находятся в тяжелом состоянии.
Нападавшему 19 лет, он учится в этом заведении. Юноша ранил ножом других молодых людей. После нападения его задержали.
Большинство пострадавших — учащиеся школы. Среди раненых также есть преподаватель.
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