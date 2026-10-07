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Пострадали 7 человек: 19-летний учащийся устроил поножовщину в польской школе

Происшествия
Сгенерировано ИИ

Фото - © Сгенерировано ИИ

В школе польской Остроленки учащийся напал с ножом на людей. Среди раненых есть ученики и преподаватель, сообщает «Вечерняя Москва».

Радиостанция RMF FM сообщила о нападении 7 октября. По ее данным, пострадали как минимум семь человек. Двое получили тяжелые ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшему 19 лет, он учится в этом заведении. Юноша ранил ножом других молодых людей. После нападения его задержали.

Большинство пострадавших — учащиеся школы. Среди раненых также есть преподаватель.

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