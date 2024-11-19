«Поссы и проверишь»: «Ельцин Центр» о гендерно-нейтральных туалетах в здании

В «Ельцин Центре» журналисту посоветовали «поссать» для проверки их туалетов

Директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов предложил журналисту «поссать и проверить самому» информацию, что на объекте открылись гендерно-нейтральные туалеты. Ранее о функционировании таких туалетов заявили на сайте центра, сообщает Ural Mash .

«Вот я советую, друг мой юный, зайди туда, поссы и все проверишь сам, ладно?» — прокомментировал глава «Ельцин Центра».

На портале утверждалось, что «гендерно-нейтральные туалеты» работают сразу на трех этажах «Ельцин Центра» — в ресторане, кафе и в Образовательном центре. В ресторане уже успели заявить, что у них стоят обычные туалеты, а не гендерно-нейтральные.

Между тем 18 ноября в Екатеринбурге вспыхнула Центральная горбольница № 3. Очевидцы выкладывали в Сеть кадры, как люди выпрыгивали из окон медучреждения, пытаясь спастись от огня.