Посольство выяснит, пострадали ли граждане РФ в авиакатастрофе над Вашингтоном

Российское посольство в США выяснит, были ли граждане России на борту пассажирского самолета, который столкнулся с военным вертолетом над Вашингтоном, сообщает ТАСС .

Пассажирский самолет Bombardier и военный вертолет Black Hawk столкнулись над Вашингтоном в США при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. На борту самолета были 64 человека.

По меньшей мере 19 тел погибших достали из реки Потомак. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что армия и ведомство начали расследование авиакатастрофы.

Было опубликовано видео столкновения самолета и вертолета. В ролике можно увидеть, как летит лайнер, а потом в ночном небе — яркая вспышка от столкновения.