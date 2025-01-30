Глава Пентагона Хегсет: начато расследование авиакатастрофы над Вашингтоном

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Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что армия и ведомство начали расследование авиакатастрофы, которая произошла ночью над Вашингтоном, сообщает РИА Новости .

В Пентагоне также рассказали, что военный вертолет, который столкнулся с пассажирским самолетом, следовал с базы, находящейся в 40 км от Вашингтона.

Как пишут местные СМИ, на борту Black Hawk были трое военных. Вертолет совершал тренировочный полет.

Авиакатастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне. На борту лайнера находились 64 человека, включая четверых членов экипажа. Из реки Потомак, куда рухнул самолет, извлекли по меньшей мере 19 тел.