Посольство США в Багдаде подверглось атаке

сегодня в 03:45

Американское посольство в Багдаде подверглось атаке, сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera.

«Беспилотник атаковал американское посольство в центре Багдада», —говорится в сообщении.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.