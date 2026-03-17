Посольство США в Багдаде подверглось атаке
Американское посольство в Багдаде подверглось атаке, сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera.
«Беспилотник атаковал американское посольство в центре Багдада», —говорится в сообщении.
Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства.
В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.
