Посол Ирана призвал наказать полицейских, задержавших студентов в Казани

Иранский посол в Москве Казем Джалали назвал неприемлемым задержание студентов из Ирана в Казани и призвал наказать ответственных должностных лиц.

Массовая драка произошла накануне у департамента внешних связей КФУ на улице Гвардейская. Потасовка началась с конфликта двух иностранных студентов. Прибывшие на месте правоохранительные органы задержали иностранцев, при этом один из них оказал сопротивление. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события», — написал Джалали на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что вопрос о проявлении неподобающего отношения к студентам из Ирана в Казани взят на особый контроль. При этом в настоящее время по данному вопросу уже достигнуты «хорошие результаты».

Дипломат добавил, что иранское посольство выражает надежду ответственные должностные лица оперативно понесут наказание.