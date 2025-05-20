Послушник столичного храма чуть не задушил дочь, пытаясь отобрать ее у экс-жены

В Подмосковье послушник храма накинулся на бывшую супругу и 14-летнюю дочь. Он прыснул в них из перцового баллоничка и попытался затащить девочку в машину, а когда та начала сопротивляться, то чуть не задушил ее, сообщает SHOT .

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел на улице Никольской в Одинцовском округе 16 мая. Мужчина поджидал экс-жену и дочь возле подъезда дома, в котором те жили. Увидя их, он выскочил из машины и накинулся на родных.

Послушник храма попытался похитить дочь. Он прыснул в лицо перцовым баллоничком экс-жене, а затем стал затаскивать ребенка в машину. Девочка сопротивлялась и кричала, тогда отец начал ее душить. Также он угрожал застрелить ее мать.

Как утверждает пострадавшая женщина, ее бывший супруг был не один: в машине сидел мужчина в балаклаве, а на заднем сиденье лежал пистолет. Соседи увидели, что творится во дворе, и вызвали полицию. В этот момент отец, пытавшийся похитить дочь, скрылся.

После инцидента мать и дочка обратились в полицию, а также зафиксировали побои. У ребенка садины и ушибы на теле, ушиб мягких тканей шеи, ожог лица, а у ее матери — ожог сетчатки глаз.

Известно, что нападавший мужчина — послушник одного из столичных храмов. Он развелся с женой после 10 лет брака. Экс-супруги до сих пор делят имущество. Приставы открыли производство на 6,5 млн рублей. Эти деньги мужчина должен своей бывшей жене.