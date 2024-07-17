Последнюю фигурантку дела «Оборонсервиса» осудили после девяти лет розыска
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Хамовнический суд Москвы вынес приговор в отношении последней фигурантки по делу о хищении средств Минобороны России. Экс-гендиректора ЗАО «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
ЗАО «Безопасность и связь» ранее входило в холдинг «Оборонсервис» министерства обороны России.
Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).
Вишнякову арестовали в зале суда. Суд удовлетворил гражданский иск Минобороны России.
Уголовное дело «Оборонсервиса» было возбуждено в 2012 году.
Как полагает следствие, Ирина Вишнякова причастна к многомиллионным хищениям средств министерства обороны России, которые были выделены на эксплуатацию и содержание объектов военного ведомства, когда министром обороны РФ был Анатолий Сердюков.
Остальные участники дела уже получили приговоры. Вишнякова 9 лет скрывалась и числилась в международном розыске. Ее удалось задержать в 2022 году.