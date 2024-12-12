После укуса бешеной лисы россиянка стала бояться воды и умерла

44-летняя жительница Михайловки в Волгоградской области обратилась к врачам с жалобами на гидрофобию. Она стала бояться воды после укуса бешеной лисы, сообщает SHOT .

Пациентка рассказала врачам, что при виде воды или мысли о ней у нее начинались приступы панической атаки. Медики объяснили, что такой симптом может быть признаком развития бешенства. Тогда женщина вспомнила, что недавно ее укусила лиса.

Врачи в срочном порядке госпитализировали пациентку, но было слишком поздно. Болезнь прогрессировала слишком быстро, через несколько дней женщина умерла.

Зараженные бешенством люди часто страдают от обезвоживания. Они настолько боятся воды, что при виде жидкости у них начинаются спазмы гортани, панические атаки и судороги.

Ранее студенты из Северо-Осетинской медицинской академии пострадали прямо во время лекции. В аудиторию, где проходило занятие, ворвалась бешеная собака и укусила несколько человек.