Бешеная собака покусала студентов во Владикавказе прямо во время лекции

Студенты из Северо-Осетинской медицинской академии пострадали прямо во время лекции. В аудиторию, где проходило занятие, ворвалась бешеная собака и укусила несколько человек, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, как студенты отбиваются от разъяренного животного. Учащиеся утверждают, что собака была бешеной, но официально этот факт пока не подтвержден.

Пострадавших студентов госпитализировали. Им оказывается вся необходимая помощь.

Как собака попала в аудиторию академии, а также где она находится, устанавливается. Как только животное поймают, его в обязательном порядке проверят на наличие бешенства.