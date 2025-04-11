После снюса в реанимацию: годовалый малыш в Уфе проглотил пакетик табака

Годовалый малыш в Уфе проглотил пакетик снюса и попал в реанимацию

В Уфе малыш проглотил оброненный пакетик снюса, ему стало плохо, за его жизнь борются врачи, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 9 апреля. Мама ребенка и ее парень приехали в гости к бабушке, временно опекающей своего правнука. Пока внучка делала перевязку бабушке, с ее сыном остался молодой человек.

До этого парень выложил из кармана упаковку с жевательным табаком, снюс положили на комод. Но один пакетик из пачки упал на пол. Именно его и подобрал малыш. Он положил содержимое пакета в рот.

Мальчика сразу забрали в реанимацию. Он все еще находится под присмотром докторов. У юного пациента тяжелое состояние.