сегодня в 05:00

После смертельного ДТП в Забайкалье завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после того, как 5 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в ДТП в Забайкальском крае, сообщает РИА Новости .

На 1065-м километре федеральной трассы «Байкал» Р-258 Иркутск — Улан-Удэ — Чита столкнулись микроавтобус и микрогрузовик.

Жуткое ДТП между микроавтобусом и грузовиком случилось на федеральной трассе рядом с селом Кука в Читинском районе Забайкальского края.

В микроавтобусе, предположительно, ехала семья с детьми. Грузовик, вероятно, перевозил дрова.

После аварии тела, по словам очевидцев, оказались разбросаны на дороге, затем трупы накрыли тряпками.

