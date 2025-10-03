После обрушения здания промышленного колледжа во Владивостоке возбуждено дело

После обрушения здания энергетического колледжа во Владивостоке возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

По предварительной информации, ЧП произошло при проведении строительно-монтажных работ.

При обрушении никто не пострадал.

Ранее в Татарске Новосибирской области начали расследовать уголовное дело после того, как часть школы № 5 обрушилась. Пострадавших нет.

