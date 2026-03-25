После избиения журналиста в Подольске возбудили уголовное дело

В Подмосковье возбудили дело о преступлении против журналиста. Мужчину избили во время выполнения редакционного задания — съемки сюжета о незаконной продаже автомобильных номеров, сообщили в СК Подмосковья .

Предварительно известно, что 25 марта в Подольске несколько человек совершили нападение на корреспондента, который осуществлял съемку материала о противозаконной торговле автомобильными номерными знаками. В результате журналист получил травмы и был госпитализирован.

«Они угрожали. Если я говорю „неправду“, то продолжали бить. Очень сильный удар был по животу», — рассказал журналист «Известий» Алексей Полторанин.

В настоящее время по факту случившегося проводится ряд следственных мероприятий. В ближайшее время планируют провести допросы и судебно-медицинскую экспертизу.

