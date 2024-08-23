Пошла напролом: в Кузбассе женщина агрессивно пыталась попасть в санаторий

В городе Прокопьевск Кемеровской области местная жительница попыталась пробраться в один из местных санаториев и затеяла потасовку с администрацией, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии.

Росгвардейцы прибыли на место по сигналу «Тревога» и обнаружили 37-летнюю женщину, конфликтующую с персоналом учреждения. Она пыталась пройти на территорию санатория, вела себя агрессивно и оскорбляла сотрудников нецензурной бранью, а также спровоцировала потасовку.

Нарушительницу успокоили и задержали для выяснения обстоятельств. Ее передали сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее в Москве Дорогомиловский районный суд арестовал мужчину, испортившего чужую машину. Он написал на иномарке слово «Азов»* — название запрещенной в России террористической организации. Это произошло 11 августа в столичном районе Фили-Давыдково. Дальше злоумышленник попытался оставить запрещенную надпись на стене здания полиции, но его задержали.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

