В Москве на 8 суток арестовали мужчину за порчу чужого авто запретной символикой

В Москве арестовали мужчину, который на чужом авто оставил запрещенную символику

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал Андрея И., который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — публичная демонстрация запрещенной в России символики, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», мужчина по заданию кураторов на чужой припаркованной машине краской из баллончика написал слово «Азов»* — название украинского полка, который в России признан террористической организацией.

Злоумышленник оставил красную надпись на чужой иномарке вечером 11 августа в районе Фили-Давыдково. После этого он хотел оставить запрещенный лозунг на стене опорного пункта полиции, но в этот момент его задержали.

Владелица машины отказалась комментировать случившееся. В зале суда 19 августа нарушитель закона признался, что получил задание о порче чужого имущества от украинских кураторов. В итоге его арестовали на 8 суток.

*Запрещенная в России террористическая организация.