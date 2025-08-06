«Пошла н****, узбекская с****»: двое мужчин обматерили девушку около Эрмитажа

По словам Каринэ, она ожидала подругу у входа в музей, когда к ней подошел мужчина в полосатой футболке. Он долго смотрел на нее, и, когда девушка спросила, что ему нужно, в ответ посыпались оскорбления.

К мужчине вскоре присоединился его друг, который выхватил телефон Каринэ, утверждая, что именно она пристала к ним. Судя по внешнему виду, мужчины, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Хочу отметить, что я не кричала в ответ, не материлась и разговаривала на „вы“. Когда я устала терпеть оскорбления и угрозы, что мне сейчас „ч**** в рожу вдарят“, я сказала, что позвоню в полицию и сниму на видео», — сказала Каринэ.

По ее словам, ей помогла «женщина с удостоверением», которая довела ее до центрального входа. После инцидента Каринэ почувствовала себя плохо и неделю лежала с температурой. Теперь она планирует писать заявление в полицию.