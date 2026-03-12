Порыв самолета опрокинул эстакаду на авиазаводе в Иркутске. Люди чуть не погибли

сегодня в 10:39

7 человек пострадали из-за обрушения эстакады на авиазаводе в Иркутске

Семь человек получили ранения во время обрушения эстакады из-за прорыва двигателя самолета в Иркутске. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел на авиазаводе в Иркутске. Четыре человека попали в больницу.

Двое из них пребывают в тяжелом состоянии. Трем врачи оказывают помощь на территории авиазавода.

Подробности инцидента выясняют.

