Порыв самолета опрокинул эстакаду на авиазаводе в Иркутске. Люди чуть не погибли

7 человек пострадали из-за обрушения эстакады на авиазаводе в Иркутске
Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Семь человек получили ранения во время обрушения эстакады из-за прорыва двигателя самолета в Иркутске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на авиазаводе в Иркутске. Четыре человека попали в больницу.

Двое из них пребывают в тяжелом состоянии. Трем врачи оказывают помощь на территории авиазавода.

Подробности инцидента выясняют.

