Порыв самолета опрокинул эстакаду на авиазаводе в Иркутске. Люди чуть не погибли
7 человек пострадали из-за обрушения эстакады на авиазаводе в Иркутске
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
Семь человек получили ранения во время обрушения эстакады из-за прорыва двигателя самолета в Иркутске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на авиазаводе в Иркутске. Четыре человека попали в больницу.
Двое из них пребывают в тяжелом состоянии. Трем врачи оказывают помощь на территории авиазавода.
Подробности инцидента выясняют.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.