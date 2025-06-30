Порваны, но не съедены: в Прокопьевске стая собак убивает все живое

В Прокопьевске стали происходить жуткие нападения на жилые дома беспризорных собак. Известно, что происходит это в разных районах, но всего по одной схеме: собаки собираются в стаи, врываются на территорию и убивают все живое, сообщает Сiбдепо .

25 июня несколько бродячих псов растерзали домашнюю кошку на ее же территории. На местную камеру видеонаблюдения попал момент нападения, на котором удалось запечатлеть как три крупных собаки сцепились с мелким животным. Уже утром, когда хозяин обнаружил тело своего домашнего питомца, он начал распространять фотографии в соцсетях и предположил, что стая прибежала из другого района, так как ранее в районе нападения таких крупных собак не замечали.

Подобными случаями начали делиться и другие хозяева домов города. Так, на одном из видео хозяйка пересчитывает убитых собаками птиц, которые находились в огороженном вольере. Даже на замазанном видео понятно, что трупов много. Более того, женщина негодует от факта того, что собаки убивали куриц не из-за голода, а из азарта, так как птицы были порваны, передавлены, но не съедены.

Известно, что через несколько дней спасаться от бешеных псов пришлось уже женщине с ребенком. По тому же сценарию уже в другом районе города стая собак ворвалась во двор частного дома и убила все живое. В сети появилось видео, на котором хозяйка дома плачет над телами погибших домашних куриц и коз. Однако более страшно то, что в числе жертв могли оказаться и проживающие на участке люди, которых спасла только быстрая реакция.

«Мама и ребенок-инвалид успели укрыться в доме, но вот что произошло с домашним скотом. Как быть? Почему администрация города не может решить вопрос с бездомным собаками?! А если бы мама не успела зайти в дом? Кто бы отвечал за это?», — заявила одна из горожанок.