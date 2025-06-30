Порваны, но не съедены: в Прокопьевске стая собак убивает все живое
В Прокопьевске стали происходить жуткие нападения на жилые дома беспризорных собак. Известно, что происходит это в разных районах, но всего по одной схеме: собаки собираются в стаи, врываются на территорию и убивают все живое, сообщает Сiбдепо.
25 июня несколько бродячих псов растерзали домашнюю кошку на ее же территории. На местную камеру видеонаблюдения попал момент нападения, на котором удалось запечатлеть как три крупных собаки сцепились с мелким животным. Уже утром, когда хозяин обнаружил тело своего домашнего питомца, он начал распространять фотографии в соцсетях и предположил, что стая прибежала из другого района, так как ранее в районе нападения таких крупных собак не замечали.
Подобными случаями начали делиться и другие хозяева домов города. Так, на одном из видео хозяйка пересчитывает убитых собаками птиц, которые находились в огороженном вольере. Даже на замазанном видео понятно, что трупов много. Более того, женщина негодует от факта того, что собаки убивали куриц не из-за голода, а из азарта, так как птицы были порваны, передавлены, но не съедены.
Известно, что через несколько дней спасаться от бешеных псов пришлось уже женщине с ребенком. По тому же сценарию уже в другом районе города стая собак ворвалась во двор частного дома и убила все живое. В сети появилось видео, на котором хозяйка дома плачет над телами погибших домашних куриц и коз. Однако более страшно то, что в числе жертв могли оказаться и проживающие на участке люди, которых спасла только быстрая реакция.
«Мама и ребенок-инвалид успели укрыться в доме, но вот что произошло с домашним скотом. Как быть? Почему администрация города не может решить вопрос с бездомным собаками?! А если бы мама не успела зайти в дом? Кто бы отвечал за это?», — заявила одна из горожанок.