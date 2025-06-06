Porsche Cayenne пьяного нижегородца отправился в зону СВО

В Нижегородской области судебные приставы передали на нужды СВО конфискованный по решению суда элитный автомобиль иностранного производства, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по региону.

Водитель был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом виде, что повлекло за собой уголовное преследование. Суд признал его виновным, постановив конфисковать его Porsche Cayenne и передать авто в государственную собственность.

Исполнительный документ по данному делу был направлен в Городецкое районное отделение ГУФССП на исполнение. Сотрудник ведомства установил местонахождение автомобиля и наложил арест на имущество должника.

В министерство обороны РФ было направлено предложение о передаче этого спортивного кроссовера на нужды СВО. В настоящее время Porsche Cayenne официально передан представителям ВС РФ по акту приема-передачи.