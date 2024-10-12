Поражены энергообъекты, подпитывающие военно-промышленный комплекс Украины
ВС РФ поразили объекты энергетики, работавшие на украинский ВПК
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Российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, а также ударные беспилотники для успешной атаки по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме поражения объектов энергетики ВСУ, российские военные ликвидировали скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах в зоне проведения специальной военной операции.
За сутки средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 125 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения СВО Украина потеряла 646 самолетов, 283 вертолета и 33 544 беспилотника разного типа.