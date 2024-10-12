Поражены энергообъекты, подпитывающие военно-промышленный комплекс Украины

сегодня в 13:03

Российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, а также ударные беспилотники для успешной атаки по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Кроме поражения объектов энергетики ВСУ, российские военные ликвидировали скопление живой силы и военной техники противника в 146 районах в зоне проведения специальной военной операции.

За сутки средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 125 беспилотников самолетного типа.

Всего с начала проведения СВО Украина потеряла 646 самолетов, 283 вертолета и 33 544 беспилотника разного типа.