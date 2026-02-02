Попкорновая болезнь легких: троих зумеров доставили в реанимацию под Ростовом

В Ростовской области трое подростков попали в реанимацию с попкорновой болезнью легких, вызванной постоянным курением вейпов. Их состояние оценивается как тяжелое, а одному из них потребовалась операция, сообщает Mash .

У 16-летнего юноши диагностировали серьезную дыхательную недостаточность. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. У другого пациента выявили двустороннюю вейп-ассоциированную пневмонию EVALI, медики провели операцию.

Аналогичные случаи зафиксированы и в других регионах страны: в Москве в 2021 году, а затем в Томске, где в 2025 году пострадали двое подростков. С августа в Ростовской области госпитализировали троих несовершеннолетних с такими же симптомами.

Врачи предупреждают о вреде электронных сигарет для здоровья. В составе жидкостей для них содержатся химические вещества, которые повреждают дыхательные пути, вызывают воспаление легких и приводят к проблемам с дыханием.

