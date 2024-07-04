Попавшая под июльскую лавину в Сочи 29-летняя девушка умерла в больнице

Огромные куски льда серьезно травмировали 29-летнюю девушку, которую июльской лавиной отбросило в сторону, в итоге врачи не смогли ее спасти, сообщает SHOT .

Мать вместе с 29-летней дочерью гуляли по экотропе «Альпийские луга» в Красной Поляне, когда угодили под июльскую снежную лавину. Молодая девушка получила мощнейший удар ледяной глыбы в спину, в результате чего ее отбросило в сторону, она получила серьезные травмы.

Момент схода лавины попал на видео. На кадрах видно, как на двух женщин с вершины горы летят ледяные глыбы.

29-летняя девушка работала в кофейне бариста. Через несколько часов после схода лавины она скончалась. Медики оказались бессильны, хотя до последнего пытались спасти молодую пациентку. По данным СМИ, погибшую уже похоронили в родном Азове.

Мать погибшей пребывает в шоке после случившегося. От госпитализации она отказалась.