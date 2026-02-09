Попал на ИВЛ: в больнице Волгограда упустили «вторую волну» инсульта у пациента

В Волгограде мужчина оказался в реанимации с обширным инсультом в крайне тяжелом состоянии. Родственники заявили, что врачи проигнорировали его состояние, что могло привести к резкому ухудшению, сообщает V1.RU .

По словам дочери пациента, в конце января 54-летнему мужчине стало плохо, его госпитализировали в больницу № 25 с подозрением на инсульт. Состояние оценивалось как стабильное. Однако на четвертую ночь в больнице у него случилась сильная паническая атака. Пациент, по словам родных, был в сознании, звонил семье, но не мог самостоятельно добраться до туалета и нуждался в помощи, которую не получил от медиков.

После этого инцидента пациента перевели в реанимацию, ввели седативные препараты и подключили к аппарату ИВЛ. Как выяснилось позже, у него произошло обширное поражение мозга — «вторая волна» инсульта. Теперь он находится в крайне тяжелом состоянии.

Семья утверждает, что причиной резкого ухудшения стало бездействие медиков, которые не отреагировали на его панику и не оказали помощь.

«Они должны были сразу позвонить кому-то из родственников, чтобы мы приехали и сидели рядом. Он мог просто переволноваться. И вместо этого они его просто связали, сделали ему седацию и перевели в реанимацию», — рассказала дочь пациента.

На данный момент родственники мужчины требуют провести проверку в отношении медиков, которые занимались его лечением.

